B. Brovarone, procuratore: “Commisso ha trovato un compagno di battaglia”

A Radio Marte è intervenuto Bernardo Brovarone, procuratore sportivo: “Comprendo la considerazione che De Laurentiis nutre nei confronti di Commisso perché sono due persone vulcaniche che mettono i loro i valori sono sempre avanti ad ogni considerazione. In Commisso, il prendente del Napoli ha trovato un compagno di battaglia. Il Napoli e l’Inter se la giocheranno fino alla fine. Gli impegni europei conteranno, ma se un decimo della sfortuna del Napoli la passi all’Inter, ecco recuperato lo svantaggio. Non cerco attenuanti, ma quando perdi tanti elementi forti, è chiaro che paghi dazio. Detto questo, il Napoli deve mettersi in testa che può arrivare fino in fondo e deve giocarsi le sue carte.”

Fonte: Radio MArte