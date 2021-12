Altafini su Osimhen: “Vale per il Napoli quanto Salah e Mbappè ai loro club”

Josè Altafini, dalle pagine di Tuttosport, parla della sfida di San Siro tra Milan e Napoli, definendola una gara che sarà condizionata dagli infortuni. In più esprime il suo giudizio su Osimehn, il nigeriano risulta veramente molto apprezzato:

Milan/Napoli – «Quelle che ne trarranno davvero un grosso vantaggio sono Inter e Atalanta. Milan e Napoli si faranno male: almeno una delle due, se non entrambe, per forza di cose, dovrà perdere punti. Così le avversarie nerazzurre ne approfitteranno sicuramente».

Osimhen – «Mi piace tantissimo. Per me si tratta della vera forza del Napoli. Con le dovute proporzioni per me il nigeriano sta ai partenopei come Salah sta al Liverpool. E la sua importanza vale quella di Mbappè per il Paris Saint Germain. Un’assenza pesante per i campani».