Aliberti, ex presidente Salernitana: “Salernitana? Prevarrà il buonsenso”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana: “Il caso Salernitana? Leggendo i giornali, mi sembra di capire che economicamente sia una società sana, quindi mi meraviglio, ma solo fino a un certo punto, che non ci siano state offerte. Nessun imprenditore sano di mente investirebbe soldi veri nel calcio italiano, che ha vari miliardi di debiti. Lotito ha distrutto la Salernitana? La vera colpevole è la FIGC, Salerno non può sopportare un altro fallimento dopo quelli del 2005 e del 2011. La decisione più logica sarebbe stata quella di non permettere ai campani di iscriversi già in estate, se non fossero stati rispettati i parametri dettati dalla Federazione. La Salernitana sarà esclusa dalla Serie A? Penso che alla fine prevarrà il buonsenso e si permetterà ai granata quantomeno di terminare il campionato, in modo da evitare di falsare il torneo. Una Federazione seria dovrebbe stabilire una legge e farla rispettare, senza piegare i regolamenti a proprio piacimento”.