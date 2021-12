WOMEN CHAMPIONS – S. Gama (dif. Juventus): “Cariche e determinate per la sfida contro il Servette”

Domani sera allo stadio “Moccagatta” di Alessandria, fischio d’inizio alle ore 21,00, si giocherà la gara decisiva della fase a gironi di Women Champions tra la Juventus e il Servette. In conferenza stampa le parole del difensore della squadra bianconera Sara Gama. ”Siamo emozionate ma anche molto determinate per ciò che ci aspetta domani: è una sfida importante, non vediamo l’ora di scendere in campo. Il Servette? Nessuno viene a regalare niente e siamo coscienti di questo ma la voglia è tanta”.

Sulla crescita: “Siamo cresciute tanto, giocando diverse partite di questo livello prendi le misure ed è bello vedere che abbiamo ampi margini di miglioramento. Siamo cresciute sotto tutti i punti di vista”. Sui quarti: “L’obiettivo era arrivare ai gironi, quando abbiamo cominciato ci volevamo divertire. È una grossa occasione entrare già tra le prime otto, è già qualcosa di straordinario. Nel tempo vogliamo stare a questi livelli. Il pareggio contro il Wolfsburg è stato molto importante, decisivo anche vincere a casa loro e poi a Londra si doveva fare risultato e lo abbiamo fatto”.