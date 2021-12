Tocca al Napoli sfatare il tabù. Milan unica imbattuta con le grandi

Mettendo nel mirino una partita che il Milan affronta a +3 sul Napoli, dopo aver temuto l’aggancio domenica. Tenere distante Spalletti, magari vincendo domenica sera, sarebbe l’ideale a metà percorso di un campionato che – come l’anno scorso – tiene Pioli oscillante tra primo e secondo posto. Il fattore scontri diretti, quindi, accentuato dalle vittorie ottenuto dai rossoneri su Lazio, Atalanta e Roma (più il pari nel derby contro l’Inter e a Torino) si abbina nella logica al finale della scorsa stagione. In cui i rossoneri tuonavano gol sulla Juve e contro la stessa Atalanta, tenendosi stretta la zona-Champions. Il Milan, perciò, tra le grandi è l’unica squadra imbattuta negli scontri diretti quest’anno. L’Inter, ad esempio, ha perso la sua unica partita all’Olimpico contro la Lazio in ottobre. Fonte: C dS