Il campionato di serie B femminile, mai come quest’anno incerto, per le zone alte della classifica, vive una giornata di addii al Cesena Fc. Si tratta della centrocampista ex Como, Napoli e Sudtirol Silvia Vivirito e dell’attaccante ex Pomigliano, Cittadella su tutte, Romina Pinna.

Fonte: Cesena Fc femminile facebook