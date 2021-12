Schwoch: “Non si può fare a meno di Koulibaly, il difensore più forte al mondo”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. “Milan-Napoli? In queste partite è sempre difficile dire chi sia la favorita, conta tutto come entreranno in campo le due squadre. I rossoneri saranno favoriti perché giocheranno in casa, ma gli azzurri hanno qualche recupero in più. La sconfitta dei ragazzi di Spalletti è pesante ma non bisogna far drammi, si è ancora in corsa per vincere il campionato, almeno dal punto di vista della classifica. L’Inter è la favorita assoluta, bisognerà restare vicini ai nerazzurri quanto più possibile, poi in primavera si vedrà. Quale assenza è pesata di più? Dal punto di vista della classifica, quella di Osimhen, perché i suoi gol avrebbero risolto diverse partite. Però non si può fare a meno di Koulibaly, il difensore più forte al mondo. Mi auguro di vederlo in campo contro il Milan, la sfida tra lui ed Ibrahimovic è sempre fantastica, anche se quest’anno lo svedese, fisicamente, non sarebbe all’altezza di mettere in difficoltà il senegalese”.