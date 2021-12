Salernitana, le ultime 24 ore per l’acquisto: a caccia di acquirenti

Filtra poco altro: le tre offerte (un gruppo con interessi nella produzione e distribuzione cinematografica con alle spalle una società straniera, uno di investitori arabi e un altro italiano con probabilmente la collaborazione di un fondo), l’attesa del benedetto adeguamento, la paura di dover andare col cappello in mano in via Allegri.

Salernitana, la scadenza sarebbe oggi, ma le proposte sono fumose . È l’ultimo giorno utile per i trustee, che domani sono attesi nella sede della Federcalcio per presentare gli esiti delle valutazioni. Si temporeggia, forse perchè i conti non tornano. Manca, a quanto pare, il versamento della caparra (il 5% del prezzo complessivo). Filtra poco altro: le tre offerte (un gruppo con interessi nella produzione e distribuzione cinematografica con alle spalle una società straniera, uno di investitori arabi e un altro italiano con probabilmente la collaborazione di un fondo), l’attesa del benedetto adeguamento, la paura di dover andare col cappello in mano in via Allegri.

La Salernitana, in tutto ciò, è ultima e dovrebbe pure programmare un minimo di campagna rafforzamenti. Non può farlo, è totalmente bloccata. Può iniziare a muoversi solo dopo il cambio di proprietà. In assenza di ciò e immaginando soluzioni alternative, come una proroga ulteriore, con quali soldi si potrebbe fare mercato? Quale giocatore in grado di aumentare il tasso tecnico e di esperienza verrebbe a Salerno senza prospettive? La piazza è in fibrillazione, ora è fortemente preoccupata. Venerdì, in occasione di Salernitana-Inter, non sono da escludere manifestazioni di dissenso da parte della tifoseria.

Il Mattino