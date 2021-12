Parisi, l’agente: “Difficile al Napoli, ha lo stesso ruolo di un altro mio assistito”

Tornano gli “Italian Sport Awards” e per una sera il grande calcio staziona a Castellammare. Si parla inevitabilmente di campionato e calciatori. Lo fa anche il procuratore Mario Giuffredi, che si sofferma anche su Parisi, domenica tra i protagonisti del successo dell’Empoli al Maradona: «Il Napoli in questo momento deve cercare di recuperare quanto prima i tanti infortunati per continuare ad essere protagonista insieme alle altre che oggi sono nei posti alti della classifica. Parisi? È un ragazzo dalle grandi qualità, tra i migliori giovani della serie A. Al Napoli? Sicuramente gli azzurri stanno monitorando tutti i giovani più promettenti della categoria, ma ha lo stesso ruolo di un altro mio assistito e non voglio ripetere certi errori, per cui dovremmo eventualmente dirottarlo altrove. Di Lorenzo? I fatti dicono che è uno dei migliori terzini d’Europa, per quanto sta facendo, per la continuità di rendimento. Mario Rui? Domenica è uscito con un affaticamento, speriamo possa recuperare per la gara con il Milan. Il futuro? Io ho sempre saputo che era un grande calciatore, a dispetto di certe critiche, ne parleremo insieme a fine campionato».

Fonte: Mattino.it