MERCATO – Passi in avanti del Napoli per Mandava. Ecco la situazione

Il Napoli e il mercato, manca meno di un mese per l’inizio della sessione invernale e un ruolo dove certamente si proverà a fare un passo importante è il terzino sinistro. Il club azzurro ha fatto altri passi in avanti per il laterale mancino del Lille Reimildo Mandava. Con la società transalpina, agli ottavi di Champions, c’è da trovare l’accordo economico, se si vuole farlo arrivare in questa finestra di mercato, oppure prenderlo a Giugno, ma a parametro zero. Sta al Napoli decidere, prendere ora il giocatore del Mozambico, oppure per la sessione estiva, quando avrà il contratto già in scadenza.

Fonte: CdS