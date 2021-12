Mercato azzurro – C’è Bremer in cima alla lista, piace Correia

Il mercato non si ferma mai, figuriamoci con il mese di gennaio alle porte. In casa Napoli in cima alla lista c’è il centrale del Torino, Gleison Bremer, uno che al Maradona, di recente, ha tenuto testa a Osimhen finanche in velocità e che piace un po’ a tutti, così come Jeremie Boga del Sassuolo, ma qui la concorrenza dell’Atalanta è spietata: la Dea è in vantaggio. P iace anche Thierry Correia, 19 anni del Valencia: terzino destro e all’occorrenza sinistro, un investimento. Sul fronte cessioni la trattativa con l’Olympiacos per Manolas è entrata nel vivo: contatti continui. E se alla fine Kostas tornerà subito in Grecia, l’acquisto di un centrale sarebbe necessario in virtù degli impegni di Koulibaly in Coppa d’Africa: piace Uduokhai dell’Augusta, sebbene sia reduce da un infortunio (e al momento fermo per Covid). Occhi anche su un altro tedesco, centrocampista del Gladbach: Florian Neuhaus

CdS