Manolas-Olympiacos, entra nel vivo. Il Napoli ha già il nome del sostituto

Come dice una nota strofa di Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi”, così è il caso di Kostas Manolas e l’Olympiacos, avversario degli spareggi di Europa League. In estate non andò a buon punto per differenza tra domanda e offerta tra i due club. Adesso sembra che la trattativa stia entrando nel vivo, per potersi concretizzare a Gennaio. Il Napoli avrebbe anche trovato anche il sostituto, si tratta del calciatore dell’Augusta Uduokhai, reduce da infortunio e il Covid. Possibili novità nelle prossime settimane.

Fonte: CdS