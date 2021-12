Manolas, l’eterno mistero del difensore del Napoli

La storia di Kostas Manolas sembra una puntata di Chi l’ha visto?. Perché praticamente da settembre è completamente sparito dai radar. Colpa di un infortunio che non sembrava tanto grave ma che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi tre mesi. Certo, Rrahmani non ha fatto sentire la sua mancanza lì dietro, ma dopo il ko di Koulibaly, l’esperienza e le qualità del greco sarebbero state preziose per Spalletti. Kostas, però, si è rivisto per la prima volta a Mosca – in Europa League – a fine novembre, ma solo in panchina. In campo è tornato per qualche minuto con il Leicester, nel finale, giusto per dare una mano e alzare il muro del fortino azzurro. Da qui al rientro di Koulibaly, ma anche in ottica Coppa d’Africa, il recupero di Manolas potrebbe rivelarsi decisivo. Anche perché adesso a disposizione di Spalletti ci sono solo due centrali di ruolo: Rrahmani e Juan Jesus, e riavere a disposizione il greco sarebbe una gran mossa per l’allenatore, che infatti ci spera almeno tra Milan e Spezia.Fonte: mattino.it