Joe Montemurro (all. Juventus Women): “Contro il Servette serve umiltà. Domani sarà grande emozione”

Domani sera alle ore 21,00 all’Allianz Stadium in vendita i biglietti CLICCA QUI si giocherà la gara decisiva per la fase a gironi di Women Champions tra la Juventus e il Servette. In conferenza stampa le parole di coach Montemurro. «Dobbiamo essere umili, preparati, con rispetto e pronti a fare il meglio pensando solo alla partita per fare il massimo. Sarà importante l’inizio, ci saranno tante emozioni e dovremo essere calmi con la volontà di controllare la partita dall’inizioUn po’ di stanchezza mentale dopo tante gare e tanti eventi è normale, ma ci stiamo lavorando per essere più fresche possibile. Rischio di essere favoriti? Potrebbe sentirsi nei primi minuti, perché ci può essere un po’ di ansia e fretta, per quello sarà importante controllare subito la gara, con lucidità. Ogni volta che giochiamo all’Allianz Stadium è un’esperienza da non perdere. Per noi, ma anche per i tifosi che possono vedere come questa squadra dà tutto per rappresentare la Juventus. Penso per tutti sia un’occasione da non perdere per tutti e ovviamente anche una grande emozione. È il quindicesimo anniversario della scomparsa di Ale & Ricky, il nostro campo dove abbiamo vissuto tante emozioni è intitolato a loro. Vogliamo ricordarli e speriamo di fare una grande partita anche per loro».

Fonte: juventus.it