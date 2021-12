Infortuni Napoli: l’unico rimesso in piedi per ora è Elmas, gli altri ancora out

Qualcuno ridacchiando aveva suggerito un salto a un Santuario, ma a questo punto c’è poco da scherzare; Piotr Zielinski, il giocatore più in forma e ispirato del momento, è in dubbio per il Milan. Motivo? Influenza con tracheite. Febbre e tosse ma niente ricaduta Covid, per lo meno, come da tampone molecolare eseguito lunedì; ecco perché aveva accusato problemi respiratori e un malessere diffuso con l’Empoli, tanto da chiedere il cambio. Mali di stagione o magari di coppa, considerando che la partita giocata tra l’altro magistralmente da Zielo giovedì con il Leicester è andata in scena con uno sfondo più inglese che napoletano: gelo, umidità e pioggia torrenziale.

Et voilà, signore e signori, al Napoli non manca nulla di questi tempi: virus, fratture multiple, trauma cranici, denti che saltano, problemi muscolari, contusioni sparse e affaticamenti. Giustappunto: ieri, alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, Mario Rui si è limitato a un lavoro di scarico per smaltire un sovraccarico. Consequenziale, se vogliamo: in campionato le ha messe tutte in fila, dalla prima alla diciassettesima, saltando appena sette minuti. Lo staff medico, comunque, ha già rimesso in piedi Elmas, che dunque è arruolabile, mentre Insigne e Lobotka hanno seguito un programma personalizzato: entrambi, però, puntano San Siro. Fabian, per completezza di bollettino, è rimasto a casa con l’influenza: si rivedrà nel 2022.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS