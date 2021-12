F. Collovati, opinionista: “Sono due squadre incerottate, gli allenatori trovano alibi”

A Radio Marte è intervenuto Fulvio Collovati, opinionista: “Milan e Napoli sono due squadre incerottate, a volte gli allenatori trovano di fronte alle assenze degli alibi ma parliamoci chiaro: il Napoli ha Koulibaly che è il miglior difensore, Fabian Ruiz che è uno dei migliori centrocampisti, Osimhen che è uno dei migliori attaccanti e mancano. Per non parlare di Anguissa. Come se tu all’Inter togliessi Brozovic, Lautaro Martinez, Barella. Non sarebbe la stessa squadra e quindi non ci sono gli stessi risultati. Non è un infortunio che al limite lo puoi recuperare, qui sono 4-5 contemporaneamente. Momento di difficoltà ma il Napoli incontra una squadra un po’ stanca, senza la prodezza di Ibrahimovic avrebbe perso a Udine. In questo momento sta rifiatando, ha tante punte che non so se rientreranno.”

Fonte: Radio Marte