F. Collovati, opinionista: “Il pari? Più comodo al Napoli che al Milan”

A Radio Marte è intervenuto Fulvio Collovati, opinionista: “Accontentarsi di un pari? Fa più comodo al Napoli che al Milan, quando pareggi in trasferta contro una diretta concorrente è sempre un risultato positivo. Al Milan non so se andrebbe bene perché l’Inter viaggia a gonfie vele. Il Napoli ha perso 8 punti rispetto all’Inter, questo fa comprendere la realtà del nostro campionato. Inutile che mi si chieda chi vince lo Scudetto: come si fa a dirlo tra infortuni, Champions, Coppa d’Africa, tanti fattori che possono influire. L’Inter ha un vantaggio, ha una grande rosa. Non gioca Dzeko, fa gol Sanchez contro il Cagliari. Non gioca Barella e fai giocare Sensi o Gagliardini. Poi il campionato offre tante sorprese, quindi non so come arriveranno le squadre in condizione. A maggio 1982 andai in ritiro da retrocesso con il Milan, andai 3 giorni dopo ad Alassio per la Nazionale e lì fui trasferito all’Inter. Io non ero velocissimo ma cercavo di giocare con gli anticipi. Avevo piedi buoni, Liedholm mi faceva giocare anche da centrocampista. Non avevo paura della costruzione dal basso“.

Fonte: Radio Marte