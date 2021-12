Da Zielinski a Mario Rui, inizia a vedersi un po’ di luce in fondo al tunnel

Il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, per preparare al meglio la sfida contro il Milan di domenica sera al “Meazza”. Per Spalletti, iniziano ad arrivare notizie incoraggianti dall’infermeria. Mario Rui, ad esempio, ha svolto allenamento di scarico, per affaticamento muscolare, perciò buone possibilità per la gara contro i rossoneri. Su Piotr Zielinski invece ieri non era al campo di allenamento con la squadra per un principio di tracheite, febbre a 37 gradi e il tampone è risultato negativo. Il giocatore polacco era uscito al minuto 20 del primo tempo contro l’Empoli, per difficoltà respiratorie e si sono fatti i vari accertamenti. Per domenica sera le possibilità di recupero ci sono, ma è chiaro che ci vorrà il massimo della prudenza.

Fonte: R. Ventre Il Mattino