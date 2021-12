COPPA ITALIA – Fiorentina-Benevento 2-1. I viola affronteranno il Napoli agli ottavi

Alle 21,00 si sono affrontate Fiorentina e Benevento per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I fiorentini hanno battuto i campani per 2-1. “Bella gara al Franchi dove il Benevento esce a testa alta seppur sconfitto 2-1 dalla Fiorentina. Gara in discesa per i viola che al 19’ passano con un colpo di testa di Milenkovic. La squadra di Caserta ha la chance del pari ma a inizio ripresa incassa il raddopppio da Sottil. Il Benevento risponde e accorcia con Moncini una manciata di minuti più tardi. La Fiorentina controlla la gara e passa il turno, affronterà il Napoli agli ottavi”.

FIORENTINA-BENEVENTO 2-1 19′ Milenkovic (F), 47′ Sottil (F), 51′ Moncini (

FIORENTINA (4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat (76′ Pulgar, 87′ Bianco), Benassi (68′ Duncan), Maleh; Callejon (68′ Gonzalez), Kokorin (76′ Vlahovic), Sottil. All. Italiano

BENEVENTO (4-3-3): Manfredini; Calò, Vogliacco, Glik, Masciangelo; Elia, Tello (46′ Ionita), Acampora (79′ R. Insigne); Sau (55′ Improta), Moncini (71′ Lapadula), Brignola (55′ Di Serio). All. Caserta

Ammoniti: Calò, Bianco

Sky Sport