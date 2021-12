Coppa Italia/ Cagliari-Cittadella 3-1: Il Cagliari annichilisce il Cittadella!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match Cagliari-Cittadella, valido per la fase eliminatoria della Coppa Italia che deciderà l’avversaria del Sassuolo agli ottavi; ecco le formazioni ufficiali del match:

Il Cagliari la sblocca al 16esimo, grazie al colpo di testa di Deiola infilatosi sotto la traversa dopo l’ottimo cross di Zappa. Al 35esimo, Antonucci si libera in area e da posizione decentrata calcia, trovando la parata di Radunovic. Al 37esimo, ancora Cittadella con Cuppone che ci prova da fuori area, ma ancora Radunovic a sventare la minaccia. Al 40esimo, il Cagliari raddoppia sugli sviluppi di un corner, dove la palla carambola sui piedi di Ceter che con un tiro centrale insacca la porta di Maniero. Al 64esimo, Gaston Pereiro si libera in area e prova la conclusione che sorprende Maniero, infilandosi all’angolino. Al 69esimo, Joao Pedro tenta la conclusione da posizione defilata, Maniero si fa trovare pronto e blocca. Al 77esimo, Mazzocco accorcia le distamze, ma dopo Check VAR, il goal viene annullato per fuorigioco di Beretta. All’85esimo, Donnarumma riceve palla e da fuori area calcia un bolide che si infila sotto la traversa, realizzando il 3-1. Dopo 6 minuti di recupero è terminato il match!

Gran prova del Cagliari che passa agli ottavi dove troverà il Sassuolo. Il Cittadella ci ha provato, ma nulla ha potuto contro questo Cagliari. Migliori in campo Donnaruma per il Cittadella e Pereiro per il Cagliari

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni ( 72′ Caceres ), Obert; Zappa, Kourfalidis ( 59′ Grassi ), Oliva, Deiola ( 72′ Dalbert ), Lykogiannis ( 81′ Desogus ); Pereiro, Ceter ( 59′ Joao Pedro ). All.: Mazzarri.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero, Cassandro, Adorni ( 79′ Smajlaj ), Frare, Donnarumma; Mazzocco, Mastrantonio ( 62′ Beretta ), Danzi; D’Urso ( 62′ Branca ); Antonucci ( 46′ Baldini ); Cuppone ( 76′ Vita ). All.: Gorini.

Ammonizioni: 26′ Oliva (CA), 26′ Danzi (CI), 71′ Frare (CI)

Marcatori: 16′ Deiola (CA), 40′ Ceter (CA), 64′ Pereiro (CA), 85′ Donnarumma (CI)