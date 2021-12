COPPA D’AFRICA – Covid, l’ECA minaccia di non lasciare partire i giocatori

La situazione è ancora in alto mare per quanto riguarda la Coppa d’Africa che si dovrebbe giocare fra gennaio e febbraio prossimo, in merito al Covid, e ad una mail che l’ECA, l’associazione europea dei club, ha inviato alla FIFA. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport in merito. La situazione Covid preoccupa il mondo del calcio in vista della prossima Coppa d’Africa e iniziano a nascere i primi attriti internazionali. L’ECA (Associazione Europea dei Club) ha infatti minacciato di non rilasciare giocatori per la competizione in programma tra gennaio e febbraio 2022 in Camerun, preoccupata per il protocollo sanitario dell’evento sullo sfondo della pandemia di Covid 19. “A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori”, si legge in una mail inviata venerdì scorso alla Fifa.