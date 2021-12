CENTROCAMPO – Aggiornamenti su Elmas, Lobotka e Fabian Ruiz

In casa Napoli ci si prepara, da ieri, per la sfida di domenica sera al “Meazza” contro il Milan, ma al tempo stesso si cerca di avere novità sulla questione degli infortuni. Ad esempio Eljif Elmas, era uscito nel finale per la sfida contro l’Empoli, ma già ieri si è allenato con il gruppo. Anche per Lobotka i segnali sono positivi, lavoro personalizzato in campo, ma se si dovesse rispettare la tabella di marcia, lo slovacco partirebbe dalla panchina. Infine Fabian Ruiz, meno ottimismo, anche perchè ieri aveva sintomi influenzali, perciò non sarà semplice rivederlo in campo.

Fonte: R. Ventre Il Mattino