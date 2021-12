Calciomercato di Gennaio: Giuntoli ha già l’alternativa come terzino sinistro

Il principio è identico a quello che ha dettato tempi, ritmi e modi qualche mese fa; come è già accaduto in estate, il fallimento Champions della stagione precedente impedirà grandi manovre di mercato anche a gennaio. Premessa d’obbligo, cronaca pura, ma il Napoli sta valutando attentamente i movimenti che, secondo i piani tecnici, sembrano necessari per continuare sia a coltivare il sogno chiamato scudetto, sia e soprattutto l’obiettivo imprescindibile per i programmi futuri: la famosa Champions, appunto. Anche perché i piani di giugno sono ambiziosi: Bremer del Torino piace molto, tanto per citare un difensore di grido, ma di certo non è un saldo. Fatto sta che al momento i ruoli più gettonati in vista della sessione invernale sono due: il terzino sinistro e un difensore centrale, idea che potrebbe diventare urgenza nel caso in cui sarà chiusa la cessione di Manolas all’Olympiacos.

Nomi: Reinildo Mandava, mancino del Lilla , resta il candidato numero uno, ma a gennaio diventerà un parametro zero e dunque l’acquisto dovrà essere davvero vantaggioso; e poi Felix Uduokhai, jolly difensivo dell’Augsburg.