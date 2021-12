Zielinski: si controlla la febbre, ma il tampone è negativo

In casa Napoli si monitorano le con dizioni di Piotr Zielinski. Stamattina La Gazzetta dello Sport attribuiva il suo malore in campo, quella fatica a respirare, ad una bronchite. Il Napoli sta “esaminando” il centrocampista polacco, anche perchè in tempi di Covid determinate sintomatologie devono essere valutate ancor più attentamente. Attualmente, come afferma la Radio Ufficiale del club, Zielinski ha una temperatura di 37 gradi, ma il tampone ha dato esito negativo.

Zielinski ha 37 di febbre ma tampone negativo. Kiss Kiss Napoli. — Cri Napoli 💙 Maradoniana (@1926_cri) December 14, 2021