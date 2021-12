Xavi: «Un sorteggio poco fortunato, sarà un omaggio a Maradona. Così in campo (Grafico)»

Alle volte, il destino… A Xavi è toccato commentare dall’Arabia Saudita, dove si trova in questo momento la comitiva blaugrana per disputare una partita con il Boca Juniors in onore di Diego Maradona, un abbinamento con il Napoli, in Europa League, che i catalani avrebbero voluto evitare molto volentieri.

«Un sorteggio poco fortunato»,

la franca ammissione del pupillo di Guardiola, che si auspicava un abbinamento più favorevole. «Sarà un altro omaggio a Maradona. Ci toccherà competere ad altissimi livelli, perché il Napoli è un rivale degno della Champions. Comunque, mancano ancora due mesi e mi auguro che staremo vivendo un momento migliore rispetto ad adesso».

Per i disastrato Barcellona di questi tempi, che oggi occupa un desolante 8º posto in Liga, a -18 dal Real, la vecchia Coppa Uefa potrebbe rappresentare una buona possibilità per poter accedere nuovamente alla massima competizione continentale. «Lavoriamo per riportare il Barça dove merita. La dura realtà, però, per noi ora è questa e dobbiamo provare a vincere l’Europa League per tornare in Champions».

OPERAZIONE RISALITA

Difficile dire che sarà dei blaugrana in febbraio. Peggio di così, impossibile. Il presidente Joan Laporta ha promesso che, nonostante il debito prossimo al miliardo e mezzo e il tetto salariale ridotto ai minimi termini, regalerà a Xavi il goleador che tanto sta mancando in questo momento (2 reti nella fase a gruppi di Coppa Campioni). Si starebbe sondando il mercato brasiliano. Vedremo. Per ora l’unica certezza è il ritorno dell’eterno Dani Alves, che potrà essere tesserato a partire dal primo gennaio. Si parla del possibile prestito del citizen Ferran Torres. Il successore di Koeman, in realtà, sarebbe già contento se tornassero a disposizione e a pieno regime i troppi infortunati, a cominciare dal Golden Boy Pedri e dal gioiellino Ansu Fati, che al momento è stato in grado di disputare solo 8 spezzoni di partita. Il piano prevede di recuperare la miglior versione di Ter Stegen, al momento irriconoscibile, Dembelé e Frenkie de Jong, quest’ultimo lontano anni luce dal talento che aveva sorpreso l’Europa con la casacca dell’Ajax. Il tempo, poi, gioca a favore anche della nuova nidiata uscita dalla cantera con in testa i vari Gavi, già 4 presenze con la Spagna, Nico e Abde.

Fonte: CdS