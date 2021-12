Valentini: “L’errore ai sorteggi è una cosa gravissima”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Valentini, ex DG della FIGC:

“L’errore della UEFA durante il sorteggio? È la prima volta che capita una cosa del genere ed è gravissimo, a maggior ragione che non si trattava di un primo turno, ma di una fase a eliminazione diretta che riguardava sedici squadre. Mi dispiace per Giorgio Marchetti, persona che stimo. Capisco la rabbia dell’Inter e le rimostranze del Real Madrid, ma escludo che il ricorso dei Blancos possa portare a un nuovo sorteggio. Meglio la Superlega? I due piani non vanno mischiati, altrimenti si fa solo confusione. Čeferin deve andare via? Čeferin è presidente della UEFA da non troppo tempo, è un burocrate scelto da Infantino perché, rappresentando una piccola nazione come la Slovenia, non ha molto peso individuale. Ci andrei cauto, tuttavia, nel dire che la UEFA andrebbe rasa al suolo, malgrado l’errore commesso a Nyon sia grosso. L’archiviazione del caso Suárez? La Procura della FIGC ha archiviato allo stato degli atti, mi auguro che l’inchiesta continui e si vada realmente a fondo, perché è inaccettabile che una società storica come la Juventus si comporti in questo modo”.

Fonte: RadioPuntoNuovo