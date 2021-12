Una Maradona Cup senza il Napoli ha poche ragioni di esistere

Oggi nello stadio del Mrsool Park di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, si gioca la Maradona Cup. Di fronte il Barcellona, primo club europeo di Diego (1982-1984) e avversario del Napoli nello spareggio di Europa League tra due mesi, e il Boca Juniors, di cui il Pibe indossò due volte la divisa. All’evento sono annunciate le tre sorelle di Maradona, scortate dall’avvocato Matias Morla, ma non è prevista la partecipazione dei figli di Diego. Il Boca di Riquelme e il Barcellona di Xavi, anni fa compagni nel club blaugrana, scenderanno in campo per onorare El Diez scomparso il 25 novembre di un anno fa. Che vi sia il Boca, l’altra squadra del cuore di Maradona, è giusto. Sorprende la presenza del Barcellona, che Diego considerava un’amara parentesi della sua carriera. E ancora di più sorprende l’assenza del Napoli, che gli organizzatori hanno ufficialmente invitato a fine agosto ma che ha ha declinato l’invito. Per ragioni legate agli impegni in campionato (domenica 19 c’è Milan-Napoli) secondo il club; per ragioni economiche secondo gli organizzatori.