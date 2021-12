Ultime Milan- In vista del Napoli, notizie alterne dall’infermeria per Pioli

Domenica sera alle ore 20,45, presso lo stadio “Meazza”, si giocherà lo scontro al vertice Milan-Napoli, valevole per la diciottesima giornata di campionato. Se gli azzurri non sorridono per la questione infortuni, anche i rossoneri certamente non se la passano meglio. Infatti certe le assenze di Rebic e Kjaer, per quest’ultimo stagione finita. In forte dubbio il terzino destro Davide Calabria, così come per il portoghese Leao. Il tecnico Pioli, si augura di poterlo recuperare per la gara contro i partenopei, ma è più probabile per la trasferta di Empoli. Invece buone le chance di avere il francese Giroud. Quest’ultimo è una buona alternativa in attacco, visto anche la media gol in stagione e soprattutto anche far rifiatare Ibrahimovic. Da oggi Pioli farà la conta per la questione infortuni, con l’auspicio di recuperi, ma come per il Napoli, sarà una corsa contro il tempo.

Fonte: A. Vitiello CdS