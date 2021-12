Spalletti incrocerà le dita per gli infortuni in vista del Milan

Il Napoli oggi riprenderà gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della gara contro il Milan di domenica sera al “Meazza”. Spalletti incrocerà le dita, per la questione infortuni, visto che al momento, l’unico che ha possibilità di esserci è Anguissa, recuperato a tempi di record contro l’Empoli. Fabian Ruiz e Lobotka invece sono molto ridotte. Sono da valutare anche le condizioni di Zielinski, Insigne e Mario Rui, problemi muscolari per il terzino sinistro. Niente da fare invece per Koulibaly e Osimhen, il loro 2021 purtroppo è terminato, poi per loro, partenza per la Coppa d’Africa. Insomma per il tecnico di Certaldo non sarà una settimana semplice, come del resto nell’ultimo mese.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport