SKY – Da Elmas a Insigne, la situazione infortuni in casa Napoli

Il Napoli oggi ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di domenica allo stadio “Meazza” contro il Milan. Sulla situazione infortuni aggiornamenti dal giornalista di Sky Massimo Ugolini: “Per mister Spalletti saranno giorni importanti per la sfida contro i rossoneri di domenica sera. Le buone notizie vengono da Zanoli ed Elmas, per il terzino sinistro oggi è tornato negativo il tampone, mentre il macedone sarà disponibile per la gara in terra lombarda. Cauto ottimismo per Zielinski, Insigne e Mario Rui. Nulla da fare per Koulibaly e Osimhen, mentre i prossimi giorni si capirà per Fabian Ruiz, oggi leggero stato influenzale e Lobotka”.

La Redazione