Quel Napoli-Barcellona del 2020 che il cassiere non dimenticherà

Napoli/Barcellona resta un sedicesimo di Europa League, che può dare un senso, semmai pure ulteriore alla stagione, può proiettare verso il tavolo delle Grandi, offre prestigio e non solo, per i venali in servizio permanente, ricchi premi e semmai i cotillons di un incasso che, il 20 febbraio del 2020 fu di quattro milioni di euro, grazie ai 44.388 spettatori. Non c’erano ancora le restrizioni di adesso e c’era Messi ma anche Maradona: lui rimarrà, per sempre. Fonte Cds