Parlato, giornalista Sportitalia: “I calciatori del Napoli vanno elogiati”

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Manca poco meno di una settimana a Milan-Napoli, giorni che permetteranno a Luciano Spalletti di capire chi potrà recuperare per questo big match. Ad oggi, per noi addetti ai lavori, è difficile capire chi riuscirà a recuperare. Il Napoli tenterà di recuperare dei centrocampisti, perché c’è carenza di calciatori nella zona mediana del campo. La mancanza che si è fatta sentire di più secondo me è stata quella di Victor Osimhen così come quella di Kalidou Koulibaly. Quest’oggi è stata una giornata speciale a Caste Volturno per i calciatori del Napoli che si sono allenati con tutte le squadre delle giovanili del club azzurro sia maschili che femminili. Bagno di folla all’SSC Napoli Konami Training Center da parte dei tifosi partenopei, dove i calciatori hanno firmato autografi e magliette. Una giornata diversa che secondo me ha motivato Insigne e compagni perché la presenza dei giovani in allenamento ha dato nuove energie mentali alla squadra. I calciatori del Napoli secondo me vanno elogiati, perché oltre allo stress fisico c’è anche un aumento di stress mentale. Per questo dicevo che la giornata di oggi può essere stata un toccasana. Fabian questa mattina non si è allenato per sintomi influenzali. Il tampone da lui effettuato è risultato negativo, ma aspettiamo il monitoraggio quotidiano dei tamponi per avere una situazione più certa”.