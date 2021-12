Ounas, i dribbling per scartare gli scettici e convincere Spalletti

In estate c’era la possibilità che Adam Ounas potesse essere ceduto in estate, con la formula del prestito, Milan e Marsiglia su tutte, ma alla fine si oppose Spalletti in maniera netta. Questa stagione il franco-algerino sta dando risposte convincenti, a suon di dribbling e belle giocate. Nelle ultime due sfide contro il Leicester e l’Empoli, un gol e scatti importanti, per dare brio alla manovra. L’unico limite, ma anche in questo il mister ci sta lavorando, è che deve passare la palla e non fare un dribbling di troppo. Contro i toscani è cresciuto alla distanza, davvero devastante nel dribbling, peccato che il risultato non ha premiato la squadra partenopea. Domenica ci sarà il Milan, test importante per ritrovare punti e Ounas non vuole farsi sfuggire l’occasione per dribblare gli scettici e convincere Spalletti.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport