Il Napoli oggi ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida del “Meazza” contro il Milan. Nel frattempo Victor Osimhen prosegue nella sua tabella di marcia e per un recupero che si avvicina a grandi falcate. Il nigeriano posta un messaggio social assieme al compagno di squadra Lobotka: «Ottimo allenamento», per lo slovacco invece si tenterà il recupero per la gara contro i rossoneri.

Fonte: ilmattino.it