Osi si allena da solo, la maschera è pronta e sogna le ultime 2 di campionato

Mertens che prima della prova opaca contro l’Empoli aveva segnato cinque gol in 4 partite, si è avvertita tantissimo l’assenza di Osimhen. Il centravanti nigeriano ha ripreso a correre da solo a Castel Volturno giovedì scorso: dovrà avere l’ok, appena saranno sgonfi tutti gli ematomi al volto, per poter indossare la maschera protettiva e tornare ad allenarsi in gruppo con i compagni e si potrà valutare quando potrà tornare disponibile per le partite. Ne mancano solo due al termine di questo 2021, quella con il Milan di domenica e l’altra di mercoledì 22 con lo Spezia, il tempo a disposizione è pochissimo. Contro il Milan ritorna Lobotka, mentre resta difficile il recupero di Fabian Ruiz. Fonte: Il Mattino