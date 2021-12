Ordine: “L’errore in Champions? Neanche De Filippo avrebbe scritto di meglio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista:

“Il mio giudizio sul Foggia? La presenza di Zeman ha creato tantissime aspettative già per l’immediato, ma in realtà si stanno ponendo le basi per il futuro. L’errore della UEFA durante il sorteggio? Mi è venuta in mente una commedia di Eduardo De Filippo, forse nemmeno lui avrebbe potuto scrivere una sceneggiatura del genere. La vicenda è stata ridicola e imbarazzante, così come le mancate dichiarazioni di Čeferin per spiegare l’accaduto. Il Real Madrid ha ragione a lamentarsi di ciò che è avvenuto, Čeferin ha fornito un assist a tutti i club che spingono per la Superlega. Previsioni su Milan-Napoli? Gli infortuni sono tantissimi da entrambe le parti. Il Milan non ha mai avuto la rosa al completo, mentre il Napoli ha avuto un’incredibile concentrazione di infortunati eccellenti che ha causato la flessione dell’ultimo mese. Nel caso del Milan, credo che il problema sia profondo, perché già lo scorso anno la squadra di Pioli ha dovuto fare fronte a un numero altissimo di infortuni. Si gioca troppo? Probabilmente sì, ma la problematica coinvolge tutte le squadre, sebbene l’Inter abbia subìto solo due infortuni muscolari finora. Io credo che il merito della resistenza fisica dei nerazzurri sia da attribuire a Pintus, il preparatore atletico dell’Inter nel biennio di Conte”.