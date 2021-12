Mercato di gennaio, idea Cavani per il Barcellona. Sirene anche dal Brasile

I guai di Sergio Aguero non lasciano scelta al Barcellona. Serve un goleador, è la priorità per un mercato, quello di gennaio, che non vedrà gli azulgrana tra le società più potenti almeno dal punto di vista economico. Eppure per il giornale catalano c’è un grande obiettivo che risponde al nome di Edinson Cavani, ex attaccante di Palermo e Napoli che, nonostante i 34 anni, continua ad avere grandissimi estimatori.

Anche il Corinthias sull’ex Psg

C’è la Juventus, ma il Barça sembra puntare fortemente sul Matador, pronto a chiudere la sua avventura allo United. C’è anche una pista che porta in Brasile, al Corinthians, mentre in passato si è parlato anche di Boca Juniors. L’attaccante uruguagio, quest’anno, sta giocando col contagocce nei Red Devils, complice soprattutto il ritorno a Manchester di Cristiano Ronaldo.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS