Maradona Jr: “Sono molto deluso, ma auguro il meglio al Napoli squadra”

Polemica aperta con il Napoli e De Laurentiis per Maradona Junior, che ha poi premiato Giuffredi che ha ritirato i premi per i calciatori del Napoli da lui rappresentati: «Insigne? È un grandissimo calciatore, un ragazzo napoletano, e un patrimonio del calcio che il Napoli non può e non deve perdere, ma fino a quando non si risolverà la questione del contratto non potrà essere quello che conosciamo. La colpa non è sua, la società dovrebbe fare un passo verso di lui. De Laurentiis? Non lo sento da molto, credo non gli sia piaciuto il fatto che non sono andato quando è stata scoperta la statua di papà. Ma io ho una faccia sola, e non potevo sedervi al fianco di una persona con cui io ed i miei fratelli abbiamo una causa in corso. Dispiace anche per il trattamento riservato a Dalma che sta girando un docufilm e le è stato negata la possibilità di accedere allo stadio che ne porta il nome. Questo mi sembra davvero assurdo. Al Napoli, in quanto squadra, non si può che augurare il meglio, spero che possa recuperare quanto prima i tanti infortunati per rimettersi in corsa alla pari delle altre e lottare fino alla fine per lo scudetto».