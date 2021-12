Maledizione infortuni, ma con un vantaggio in più rispetto ad un anno fa

Il Napoli, per la seconda volta di fila, perde al “Maradona”, Atalanta prima e poi domenica scorsa contro l’Empoli, dove il calo fisico e di risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dallo scorso anno davvero una sorta di maledizione per gli infortuni. Infatti da Novembre, insomma dal match contro l’Inter, davvero tanti gli infortuni e casi Covid, con ancora il giovane Zanoli, fermo ai box, davvero senza precedenti. Dall’operazione al volto di Osimhen, passando ai problemi muscolari di Fabian Ruiz, Koulibaly e Lobotka. Senza dimenticare anche che Insigne e Anguissa, sono rientrati solo domenica contro i toscani. Da oggi, si capirà chi mandare in campo contro il Milan, anche i rossoneri non se la passano meglio, ma c’è una buona notizia rispetto ad un anno fa. Cinque punti in più in classifica e la distanza di 4 punti dalla vetta della classifica, capitanata dall‘Inter. Insomma un raggio di sole, ma certamente c’è da spezzare quanto prima questa sorta di maledizione.

Fonte: A. Giordano CdS