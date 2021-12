L’infermeria – Il calendario dell’avvento dal 21 novembre ad oggi

Dalla sfida con l’Inter del 21 novembre scorso, una serie di infortuni a catena ha colpito il Napoli frenandone la corsa:

Dalle fratture facciali di Osimhen agli stop per Anguissa, Fabian, Insigne, Koulibaly e Lobotka. E il Covid ha toccato Politano, Demme e Zanoli. Oggi il Napoli ritornerà ad allenarsi al Training Center Konami di Castel Volturno, dove si inizierà a capire chi potrà esserci per la sfida contro il Milan e chi invece dovrà dare forfait. Certo non il modo migliore per arrivare al big-match del Meazza, ma si cercherà di fare di necessità virtù.

Fonte e grafico (CdS)