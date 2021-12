Il Comune fa un passo indietro: Dalma non può entrare al Maradona

Il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva detto no, il Comune, invece, aveva accordato il suo permesso, ma adesso pare fare dietro-front. Non ci sarà la possibilità, per Dalma Maradona, di entrare all’ ex San Paolo e girare il suo documentario. Su La Gazzetta dello Sport si legge:

“Ieri al momento di chiudere data e ora, dal Comune hanno fatto sapere di non poter aprire le porte agli argentini. Dalma arriva mercoledì, ma fino a venerdì allo stadio ci sarà un’ispezione. Sabato e domenica non c’è nessuno che possa farla entrare, da lunedì il campo entra nella giurisdizione del Napoli in vista della sfida con lo Spezia di mercoledì. A quel punto Dalma sarà già ripartita per Buenos Aires, teoricamente senza poter essere entrata al Maradona. Dal suo entourage trapela sdegno e non mollano la presa”.