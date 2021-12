Galeone, ex allenatore: “Il Barcellona è alla portata del Napoli”

Giovanni Galeone, ex allenatore, è intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv, ecco le sue parole: “Il Barcellona a mio avviso è alla portata del Napoli, una volta era diverso, i blaugrana hanno ottimi giocatori fantastici della cantera, Dembelè lo consideravo uno dei primi 5 in Europa. Ultimamente ho visto la squadra in difficoltà, Xavi cambia molto, Jordi Alba e Piquè non sono più gli stessi, ma il Barça in mezzo non ha grandi filtri, secondo me è stato un bel sorteggio. Se avesse pescato il Borussia Dortmund, infatti, sarebbe stato peggio. Anche la Lazio ha avuto un accoppiamento duro, con il Porto. Poi Sarri sta facendo fatica, come accadde a Napoli all’inizio, ha bisogno di tempo per convincere i giocatori, se ci riesce può fare molto bene. Molto meglio è andata all’Atalanta, che affronta l’Olyimpiakos e troverà un ambiente caldo, ricordo quando ero al Perugia campi difficili, ma tecnicamente l’Atalanta è superiore. In Champions è andata male all’Inter, il Liverpool è abituato a gare importanti, la Juve non è stata fortunata: il Villareal è una squadra nient’affatto semplice, in Europa ha fatto sempre bene ed è pericoloso in attacco. Avrei preferito lo Sporting, l’Atletico, il Benfica. Se passa il turno però può avere entusiasmo”.