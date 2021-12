Il Napoli, tra mille difficoltà e un momento non facile per i risultati, si prepara per la sfida di domenica sera alle ore 20,45 contro il Milan al “Meazza”. Sugli spalti del centro sportivo del Training Center Konami di Castel Volturno, erano presenti piccoli fan azzurri, un modo per avvicinarli ai loro beniamini.

Fonte: twitter ssc Napoli