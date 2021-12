E.L: – Fattore campo a Barcellona? Da quest’anno il gol in trasferta conta poco o nulla

Quella contro il Barcellona, poi, sarà una sfida speciale per gli azzurri che dopo due anni tornano ad affrontare in Europa i catalani. L’ultima grande sfida pre-Covid era stata proprio contro il Barça il 25 febbraio del 2020, mentre la gara di ritorno degli ottavi di Champions si giocò a porte chiuse l’8 agosto dello stesso anno alla ripresa delle competizioni sportive. Sulla panchina del Napoli c’era Gennaro Gattuso, su quella del Barcellona Satien e le due squadre erano molto diverse rispetto ad oggi. Oggi, infatti, il Napoli è in lotta per lo scudetto in serie A, mentre il Barcellona annaspa a metà classifica ed è alla ricerca di un’identità che sembra smarrita. Rispetto a quella sfida ci saranno un Messi e un Suarez, ma anche un Osimhen in più: tutti motivi validi per credere nel passaggio del turno. In più c’è il fattore campo, con il ritorno che si giocherà al Maradona, anche se da quest’anno non varrà più la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità. Fonte: Il Mattino