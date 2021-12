Da San Valentino 2022 il Napoli inizierà il suo “solito” ciclo terribile

Il tour de force azzurro partirà a San Valentino: il 13 è in programma – ma gli impegni europei di entrambe potranno spostare la data – la sfida all’Inter a Fuorigrotta, poi ci sarà il Cagliari il 20 febbraio in trasferta, quindi la sfida alla Lazio il 27, pochi giorni dopo il ritorno coi catalani. Così come l’Inter in Champions, anche la squadra di Sarri sarà impegnata in quella settimana con la doppia sfida al Porto. Il 6 marzo, poi, il ritorno contro il Milan, altro probabile spartiacque della stagione napoletana. Fonte: mattino.it