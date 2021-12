COPPA ITALIA FEMMINILE – Data e orari delle gare di Napoli e Pomigliano

Il campionato di serie A femminile è fermo, per via della pausa natalizia, ma c’è ancora un turno della fase a gironi della Coppa Italia. Sabato scenderanno in campo, tra le altre, Pomigliano e Napoli. Le “pantere” allenate da Mimmo Panico, affronteranno sabato alle ore 12,30 l’A.s. Roma, mentre le azzurre alle ore 14,30 l’Empoli Ladies.

La Redazione