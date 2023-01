La prima Copa Maradona che si è giocata tra il Boca Juniors e il Barcellona, due delle squadre del “Pibe de Oro”, ha visto gli argentini vincitori dal dischetto. I blaugrana passano in vantaggio con Jutgla, mentre il pareggio è realizzato da Zeballos al minuto 77. Si va ai calci di rigore, dove per gli spagnoli decisivi i rigori di Pereira e Jaime. Prosegue il momento no della squadra di Xavi e prossimo avversario del Napoli in Europa League.

Factory della Comunicazione

La Redazione