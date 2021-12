Capuano, giornalista: “Meglio la Superlega? Affermarlo è superficiale”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ecco le sue parole: “L’errore della UEFA durante il sorteggio? Mi ha dato molto fastidio che la UEFA abbia incolpato un software esterno, tra l’altro italiano. Sarebbe bastato riconoscere che si sia trattato di un errore umano, francamente inaccettabile, ma che poteva destare anche simpatia. Meglio la Superlega? Affermare una cosa del genere è superficiale, ma chi investe nel calcio non può accettare che la UEFA, che incassa soltanto, commetta un errore del genere. Io non sono in disaccordo con il Real Madrid, questa stagione di Champions League sarà inficiata da ciò che è avvenuto a Nyon. L’archiviazione del caso Suárez? La situazione è stata vergognosa, malgrado l’archiviazione, la reputazione della Juventus esce irrimediabilmente macchiata dalla vicenda. Non parlerei di insabbiamento, poiché la FIGC ha comunicato che, in caso di ulteriori sviluppi, verrà riaperta”.