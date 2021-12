CALCIO FEMMINILE – Tra le candidate al Pallone azzurro, anche due ex Napoli

Il calcio femminile è in costante crescita e tra i premi che mettono in risalto le dote tecniche delle giocatrici c’è anche il Pallone Azzurro. Ben cinque candidate per la vittoria finale. Oltre alle ragazze della Juventus: Bonansea, Girelli e Cernoia, ci sono anche due ex Napoli Valeria Pirone e Valentina Giacinti.

Fonte: twitter Nazionale femminile di calcio