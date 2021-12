CALCIO FEMMINILE – E. Bartoli (dif. A.s. Roma): “Abbiamo battuto la Lazio dentro e fuori dal campo”

Domenica mattina si è giocato il derby capitolino per la serie A femminile, tra l’A.s. Roma e la Lazio Women. Il successo è andato alle giallorosse di coach Spugna per 3-2. A fine gara le parole del difensore Elisa Bartoli a story Ig poi rimosso poco dopo: “Volevo ringraziare quei poveracci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina! Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche domenica. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, B! Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto! Dentro e fuori dal campo“.

Fonte: ilpallonegonfiato.com